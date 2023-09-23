Мощный пожар в конюшне детской академии во Всеволожске локализовали спустя час. Фото: ДТП и ЧП

Теплым субботним днем 23 сентября во Всеволожске случился мощный пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, загорелась конюшня детской академии. Прибывшим на место спасателям потребовалось немногим больше часа, чтобы локализовать разъяренную стихию.

– Очевидцы сообщили о возгорании в 13:50. К детской академии конного спорта «Рутения» оперативно приехали дежурные смены 101 и 149 пожарных частей службы, а также 96 спасательной части Ленобласти, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего с разъяренной стихией боролись 12 человек личного состава МЧС на трех спецмашинах. Как выяснили специалисты, языки горячего пламени заняли в конюшне порядка тысячи квадратных метров. По округе разносился мощный треск от горящих деревянных конструкций. Но к трем часам дня стремительно разрастающуюся стихию удалось усмирить. Спасти удалось как учеников академии, так и животных, находившихся в конюшне. Эвакуировали 80 человек и вывели 20 пони. Однако сама постройка сгорела буквально дотла, оставив после себя лишь напоминание. Почему произошел пожар, остается неизвестным. Сейчас этим вопросом занимается отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.