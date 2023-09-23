Конюшня детской академии загорелась во Всеволожске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем субботы 23 сентября во Всеволожске вспыхнула конюшня детской академии. Что стало причиной внезапно пожара, пока что остается неизвестным. На место уже прибыли несколько подразделений, которые сразу приступили к тушению разъяренной стихии. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе МЧС Ленобласти.

– Сведения о пострадавших не поступали. Площадь пожара уточняется, – рассказали spb.kp.ru в пресс-службе ведомства.

По словам очевидцев, всех находящийся внутри людей успели вывести. Угрожает ли пламя животным, пока что неизвестно.

Ранее spb.kp.ru писала, что производство корпусной мебели вспыхнуло в ночь на 24 августа в областном поселке Тайцы. На место происшествия выдвинулись четыре пожарных машины и 16 спасателей. Спустя почти два часа огонь наконец-то удалось потушить. К счастью, никто не пострадал.