Второй павильон станции метро «Спортивная» закроют на капремонт с 25 сентября в Петербурге

Капремонт продлится с 25 сентября по 25 декабря 2023 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На станции метро «Спортивная» пройдет капремонт, обновят эскалаторы. Но без временных неудобств не обойтись. Изменится режим работы входов в подземный переход . Первым капремонт настигнет второй павильон. Он будет закрыт с 25 сентября по 9 ноября. А сразу после него обновят и первый павильон. Он будет закрыт с 10 ноября по 25 декабря.

- На период закрытия одного из павильонов остальные входы в подземный переход будут работать в обычном режиме, - уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена и попросили пассажиров заранее планировать поездки.

Напомним, что в Петербурге закрыты станции метро «Чернышевская» и «Ладожская». На «Чернышевской» идет реконструкция, которая продлится до мая 2024 года. На станции также взялись за эскалаторы, их число увеличат с трех до четырех, а вестибюль приспособят для маломобильных пассажиров. А вот на «Ладожской» с эскалаторами все в порядке, их трогать не станут. Станция оранжевой ветки подвергнется капитальному ремонту: усилят несущие конструкции, отремонтируют облицовку в вестибюле, в общем, за 11 месяцев ее полностью обновят. А вот станция «Пионерская» с 19 августа уже обновленная принимает пассажиров. За полтора месяца там заменили железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов.