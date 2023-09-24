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Общество24 сентября 2023 8:38

Второй павильон станции метро «Спортивная» закроют на капремонт с 25 сентября в Петербурге

Капремонт павильонов на станции метро «Спортивная» продлится до 25 декабря
Татьяна САРАНА
Капремонт продлится с 25 сентября по 25 декабря 2023 года.

Капремонт продлится с 25 сентября по 25 декабря 2023 года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На станции метро «Спортивная» пройдет капремонт, обновят эскалаторы. Но без временных неудобств не обойтись. Изменится режим работы входов в подземный переход . Первым капремонт настигнет второй павильон. Он будет закрыт с 25 сентября по 9 ноября. А сразу после него обновят и первый павильон. Он будет закрыт с 10 ноября по 25 декабря.

- На период закрытия одного из павильонов остальные входы в подземный переход будут работать в обычном режиме, - уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена и попросили пассажиров заранее планировать поездки.

Напомним, что в Петербурге закрыты станции метро «Чернышевская» и «Ладожская». На «Чернышевской» идет реконструкция, которая продлится до мая 2024 года. На станции также взялись за эскалаторы, их число увеличат с трех до четырех, а вестибюль приспособят для маломобильных пассажиров. А вот на «Ладожской» с эскалаторами все в порядке, их трогать не станут. Станция оранжевой ветки подвергнется капитальному ремонту: усилят несущие конструкции, отремонтируют облицовку в вестибюле, в общем, за 11 месяцев ее полностью обновят. А вот станция «Пионерская» с 19 августа уже обновленная принимает пассажиров. За полтора месяца там заменили железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов.

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