С 25 октября станция метро «Чернышевская» закрывается на реконструкцию до мая 2024 года

С 25 октября "Чернышевская" уйдет на 1,5-годичный ремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящее испытания ждет жителей центральной части Петербурга. С 25 октября на очень долгий ремонт уходит станция метро «Чернышевская». В ближайшие полтора года альтернативой подземке станут автобусы и троллейбусы.

- На период ремонта Комитет по транспорту организует перевозку пассажиров наземным общественным транспортом. В районе будут работать восемь автобусных маршрутов: №№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А и два троллейбусных: №№ 15, 33, - сообщает пресс-служба Комтранса.

Автобус № 21 продлят до станции метро «Площадь Ленина», а маршрут № 136 повезет пассажиров до «Площади Восстания». Туда же поедет и автобус № 169А.

А специальный маршрут № 136М будет курсировать от «Чернышевской» к «Площади Восстания» по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту, возвращаясь обратно по Невскому проспекту, улицам: Маяковского, Жуковского, Восстания, Рылеева, Радищева и Кирочной.

Интервал движения наземного транспорта обещают сделать максимально коротким, не более двух минут, а сами автобусы заменят на более вместительные.

Напомним, что после реконструкции на «Чернышевской» с трех до четырех увеличат число эскалаторов, а вестибюль приспособят под маломобильных пассажиров. Работы завершат только в мае 2024 года.