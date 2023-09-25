«Привез другу с родины»: В Пулково у футболиста из Бразилии изъяли колье за 2,6 миллиона рублей

Колумбийский футболист попался на драгоценном колье при прилете в Пулково. Фото: клуб «Интернасьонал» / Пулковская таможня

Дружеская услуга обернулась проблемами с законом для футбольного гостя Северной столицы России. Транспортная полиция Петербурга расследует факт контрабанды в аэропорту Пулково. Под подозрением – иностранец с поэтичным именем Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо. Ему 22 года, он родом из Колумбии. Кастильо - игрок бразильского клуба «Интернасьонал». Еще в августе он прилетел в Северную столицу и оказался в руках таможни. В багаже у мужчины нашли золото и бриллианты – колье стоимостью 2,6 миллиона рублей.

- Колумбиец прилетел в гости к другу - легионеру футбольного клуба, который и попросил привезти с родины некоторые личные вещи, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Пулковской таможни. - При прохождении контроля в багаже гостя из Латинской Америки обнаружили колье из золота с бриллиантами. Товары он не декларировал. Эксперты оценили ювелирное украшение в 2,6 миллиона рублей.

Эль Бриллиантэ нужно было задекларировать. Фото: Пулковская таможня

Мужчина уверяет, что не знал, какой ценный груз везет. Но это не освободило его от ответственности. На днях таможня завершила экспертизу изъятого колье и передала материалы дела в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Под эту категорию подпадают ювелирные украшения стоимостью от миллиона рублей. Максимальное наказание – до семи лет. В пресс-службе транспортной полиции пока не стали комментировать spb.kp.ru дело футболиста – идет проверка.

Правда, трагедией поездка в Петербург для молодого футболиста не обернется. Мужчина уже покинул страну. Если дело и возбудят, судить его будут заочно. А вот у друга, которому он вез золото, есть повод для печали, с большой долей вероятности, контрабанда будет обращена в доход бюджета. К сожалению, имя спортсмена, которому предназначалась драгоценность, пока не называют. К слову, в «Зените» колумбийцев двое - это Вильмар Барриос и Матео Кассьерра.

Кстати

Можно ли было провезти такое украшение законно?

Да, чтобы не попасть под проверку, футболисту нужно было задекларировать драгоценность. Если ее стоимость более 10 000 евро, то пришлось бы заплатить пошлину. Она рассчитывается так. Из стоимости колье вычитаем 10 000 евро. От получившейся суммы берем 30% - это и есть пошлина. Если посчитать пошлину на колье по курсу в день прилета, то колумбийцу пришлось бы заплатить за посылку 240 тысяч рублей.

А недавно в Пулково чуть не провезли бриллиантового Иисуса. Фото: Пулковская таможня

А был еще случай

У нигерийца изъяли бриллиантового Христа

Иностранцы регулярно попадают впросак с дорогими украшениями, которые подлежат декларированию. В минувшем августе в Пулково задержали гражданина Нигерии, который прилетел в Петербург из Стамбула. В багаже у мужчины лежали ожерелья и браслет бриллиантами и фианитами на общую стоимость более 2 миллионов рублей. Один из кулонов был выполнен в виде образа Христа, усыпанного драгоценными камнями. Мужчина заявил, что ювелирку ему подарили родители, и про декларирование он не знал.

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