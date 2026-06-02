В Петербурге открылась парусная навигация

В Северной столице дан старт парусному сезону-2026. Фото: Дмитрий Сермяжко, «Петербургский дневник».

30 мая в Северной столице дан старт парусному сезону-2026. Мероприятия прошли на территории Речного яхт-клуба на Петровской косе. Кульминацией дня стала регата на «Кубок издания «Вечерний Санкт-Петербург», возродившая традицию, заложенную ещё в 1948 году.

Впервые гонка на призы городской газеты состоялась больше 75 лет назад по инициативе спортивного журналиста, фронтовика Валентина Семёнова. На долгие годы регата стала одной из визитных карточек петербургского парусного спорта. А затем традиция прервалась.

Сейчас её восстановили. В гонке участвовали десять команд. Соревнования проходили на яхтах класса MX700. За кубок боролись экипажи, представлявшие разные сферы: редакции городских СМИ, медицинские учреждения, банк, аптечную сеть, радиостанцию и телеканал. Лучший результат показала команда одного из банков, второе место у экипажа, выступавшего под флагом газеты, возродившей регату. Третьими финишировали представители городской поликлиники №40. Все участники получили призы — это тоже дань исторической традиции.

Регата на «Кубок издания «Вечерний Санкт-Петербург». Фото: Дмитрий Сермяжко, «Петербургский дневник».

- Это значимое событие для нашего города, объединяющее спортсменов, любителей парусного спорта и всех, кто искренне любит Петербург, - отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Елена Разумишкина.

Возрождение регаты - не единственный пример. Несколько лет назад организаторы уже восстановили футбольный турнир «Кубок Лаврова и Семёнова». За три года он вырос настолько, что теперь проводится в два дня. Организаторы надеются, что и парусная гонка ждёт такой же рост.