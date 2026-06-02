От личной мечты – ко всеобщему делу

Анна Земцова, основатель и руководитель АНО «Социальная Кинологическая Помощь» и «Культурный Десант». Фото: Наталия Пронина.

Случайности, как известно, не случайны, и порой каждое событие в жизни подспудно ведет нас к чему-то большому и важному. Именно так и произошло с Анной Земцовой, основателем и руководителем АНО «Социальная Кинологическая Помощь» и «Культурный Десант». 30 лет назад Анна еще и представить не могла, что будет заниматься просветительской, патриотической и благотворительной деятельностью - но именно в ту пору сделала первый шаг на этом пути. А началось все с покупки собаки. Подробности этой удивительной истории рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Круг друзей

Как признается сама Анна, 30 лет назад, когда она только-только закончила школу, в ее жизни случилось событие, которое можно назвать поворотным: она завела свою первую собаку. Далматина - они как раз в те годы только-только появились в Петербурге.

- Постепенно это увлечение росло и ширилось: я просто влюбилась в эту породу, мы с моей собакой стали много путешествовать, участвовали в выставках, занимали призовые места, - вспоминает героиня. - И вот так я пришла к тому, чем занимаюсь и по сей день: разведению далматинов.

Рос и ширился круг друзей: со многими из тех, кто обращался в питомник чтобы найти себе четвероногого друга Анна и ее супруг сами становились хорошими приятелями. В том числе в этот круг вошли и несколько профессиональных психологов. И в том числе с их помощью появилась идея организовать в Ленобласти курсы канистерапии - это особый метод лечения и реабилитации с использованием собак.

- Далматины - совершенно уникальная порода, - рассказывает Анна. - Они очень общительные, игривые, активные, охотно идут на контакт. С ними и легко и весело.

Канистерапия - это особый метод лечения и реабилитации с использованием собак. Фото: Наталия Пронина.

Поначалу выезды в детские дома и дома для детей с ограниченными возможностями носили эпизодический характер. Но после того, как муж Анны Александр вернулся с СВО и прошел обучение по региональной программе «Бизнес Геров 47», решено было полностью сосредоточиться на благотворительности. Так зародился первый проект - АНО «Социальная Кинологическая Помощь», идеей которого стало использование канистерапии как подспорья для реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Мы работали и продолжает работать с детьми-сиротами, детьми с аутизмом, с ОВЗ, - поясняет собеседница издания. - И вы не представляете, каких результатов порой получается добиться. Дети могут по три часа кряду обниматься и играться с собаками - даже те, кто их поначалу побаивается. У детей развивается координация - ведь на движения собаки нужно реагировать, ее нужно уметь удержать на месте. Они объединяются в команды, сообщества, начинают взаимодействовать друг с другом, раскрываются, сами становятся общительнее и активнее. И это уже не говоря об огромной эмоциональной поддержке.

Немногим позже проект получил грант Губернатора Ленинградской области. Финансовая поддержка, рассказывает Анна, оказалась как нельзя кстати: чтобы возможность пообщаться с чудо-собаками и зарядиться от них положительными эмоциями получили все желающие, им с супругом порой приходилось ездить за четыреста километров от дома, что не только сложно, но еще и, прямо скажем, накладно.

Однако и это все, несмотря на впечатляющие успехи, оказалось лишь началом пути.

«У одной девочки прабабушка пела бойцам в Блокадном Ленинграде. А сейчас она сама рисует открытки бойцам СВО»

- Мы посещали не только детские учреждения, но и госпитали, в которых лечатся наши раненые бойцы, - вспоминает Анна. - И от них, их семей, от наших юных подопечных и их семей мы регулярно получали запросы на продвижение патриотической темы и патриотических ценностей. В какой-то момент мы начали брать с собой вещи, которые мой муж привез с фронта - его бронежилет, боевые ордена. И он рассказывал детям о дружбе, милосердии, взаимовыручке. О том, как эти простые и всем известные слова там, на фронте, наполняются совершенно особенным смыслом. И о том, как важно следовать этим принципам и в мирной жизни.

За минувшее время «Культурный десант» совершил уже несколько десятков выездов. Фото: Наталия Пронина.

Так появился второй проект - «Культурный десант», в рамках которого решено было сосредоточиться на патриотических и культурных мероприятиях. Вместе с супругом и хвостатыми помощниками Анна выезжала в школы, детские сады, проводила уроки мужества и разговоры о важном. А дети в ответ рисовали и писали трогательные послания, которые потом отправлялись бойцам в госпиталях.

- Иногда у нас случались такие истории, о которых просто невозможно рассказывать спокойно - комок в горле стоит, - признается героиня. - Однажды в одном из детских садов воспитательница попросила детей нарисовать послание нашим ребятам. И одна девочка рассказала, что ее прабабушка, когда была совсем маленькой и жила в блокадном Ленинграде, ходила в госпиталь и пела там раненым красноармейцам. А она теперь пишет послания для бойцов СВО - вот такая удивительная преемственность поколений.

«Именно детям мы через много лет передадим страну»

За минувшее время «Культурный десант» совершил уже несколько десятков выездов - пока что в пределах Петербурга и Ленобласти, но в будущем, рассказывает Анна, географию проекта планируется расширять. Тем более что отклик огромный: прямо сейчас в работе у проекта двадцать заявок от разных образовательных учреждений.

- Мне кажется, сейчас заниматься такой просветительской деятельностью особенно важно, - подчеркивает героиня. - Потому что потребность в объединении всей страны велика как никогда: нельзя сказать, что война идет где-то там, а мы здесь можем жить спокойно. Кольцо вокруг нас сжимается, и я говорю сейчас даже не о кольце врагов, а о кольце чуждых нам ценностей, ложных и ошибочных. Поэтому мы должны сегодня воспитывать детей в правильном русле, с самых малых лет прививать им понимание того, что хорошо, а что плохо. Ведь именно им мы через много лет передадим страну.

Сейчас Анна планирует развивать оба проекта параллельно: помогать тем, кто нуждается в помощи, и вместе с тем вести просветительскую деятельность. А "Культурный Десант" в ближайшем будущем подавать на получение президентского гранта.

- Мне кажется, вся эта история сама по себе служит отличным примером объединения людей вокруг большой и светлой идеи, - заключает Анна. - Когда ты занимаешься важным делом, всегда найдутся те, кто тебя поддержит, поможет, захочет к тебе присоединиться. Так мы и обретаем новых друзей, которые разделяют наши взгляду и нашу миссию. И я уверена, что в будущем их станет только больше.