Фильм о Дворце творчества юных в Петербурге признан лучшей документальной картиной в стране

Фильм рассказывает об истории и современной жизни Дворца на Аничковом мосту. Фото: кадр из фильма «Аничковский дворец», предоставлено организатором.

Документальная лента, посвящённая Санкт-Петербургскому Дворцу творчества юных, получила первое место в номинации «Лучший документальный фильм» на Международном телекинофоруме «Новая реальность», который прошёл в Нижнем Новгороде.

Фильм рассказывает об истории и современной жизни Дворца на Аничковом мосту, который многие десятилетия называют «кузницей творческих и научных кадров». Героями ленты стали известные выпускники: балетмейстер, народный артист СССР Олег Виноградов, лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, актриса и депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и другие. В кадре также появились действующие педагоги и нынешние воспитанники Дворца.

- Съёмки проходили не только в самом Аничковом дворце, но и в других его локациях, включая легендарный лагерь «Зеркальный».Особое место в ленте уделено великим наставникам, работавшим здесь в разные годы, - отмечают организаторы.

Картина создана изданием «Петербургский дневник». Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв вручил награду ее автору и главному редактору издания Кириллу Смирнову.Это уже 11-я документальная работа издания, посвящённая Петербургу, его знаковым явлениям, событиям и личностям. Все фильмы доступны для бесплатного просмотра.