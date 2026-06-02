Макет общественного пространства в «Крестах» стал одним из центральных на стенде Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Макет общественного пространства в бывшем СИЗО «Кресты» выставили на ПМЭФ-2026. Петербургский международный экономический форум стартует только завтра, 3 июня, но «КП-Петербург» уже удалось подглядеть, что будут показывать участникам в Экспофоруме. Так, центральным экспонатом на стенде Северной столицы стал макет обновленного комплекса бывших «Крестов». Напомним, новый собственник намерен создать там современное общественное пространство - с отелями, ресторанами и даже бассейном.

В бывшем СИЗО сделают общественное пространство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Из нового: на территории бывшего СИЗО много зелени, а также есть многоуровневая парковка и несколько новых зданий, - передает специальный корреспондент Александр Дыбин с форума.

В одном из новых зданий, вероятно, может размещаться фитнес-клуб с бассейном, рендеры которого ранее уже светились у нового собственника объекта. К слову, строить новые здания на территории бывшего СИЗО можно, а вот сносить старые или как-то кардинально их менять нельзя - большинство корпусов комплекса признали объектами культурного наследия регионального значения.

Здесь можно увидеть многоуровневую парковку и новое черное здание - предположительно, там будет фитнес-клуб. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также, судя по представленной концепции, под окнами корпуса-креста, в котором содержались заключенные, помимо высаженной зелены будет и детская игровая зона: с горкой, качелями и прочим.

На макете уже виден и причал, который собственник планирует построить напротив «Крестов» на Арсенальной набережной для привлечения туристов к обновленному СИЗО. Девелопер также планирует проложить еще подземный пешеходный тоннель под набережной, чтобы соединить ее с бывшим следственным изолятором.

Зелень и детская горочка под окнами одного из двух "крестов", где заключались арестанты. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот и будущий причал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в феврале 2025 года комплекс «Крестов» приобрела за 1,136 миллиарда рублей группа компаний «КВС». В компании пообещали бережно отреставрировать исторический объект и приспособить его под современные нужды. На все про все собственник потратит около 15 миллиардов рублей. Закончить реконструкцию планируют к 2030 году, то есть через пять лет. Правда, эксперты считают, что это может растянуться лет на 10.

Приступить к работам планируют уже этой осенью, до этого времени все желающие могут попасть в бывший СИЗО с экскурсией.

Вид сверху. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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