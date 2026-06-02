Охапка дров для европейцев, пояс Хабиба и трофейная голова Зеленского: Самые оригинальные стенды ПМЭФ-26

Дрова для европейцев и гипсовую голову Зеленского привезли на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За день до старта ПМЭФ на площадке суета, как на базаре. Подрядчики торопятся доделать презентационные стенды, чтобы уже утром 3 июня принимать дорогих гостей. Больше всего работы у экспозиции крупного уральского предприятия, которое каждый год удивляет участников форума гигантским панно из живых цветов. Эксклюзивная стена из сотен тысяч хризантем будет и в этом году! Девушки в касках ловко орудуют разноцветными растениями, втыкая их во флористическую губку.

- Это же сколько здесь цветов? - пытаемся разговорить флористку.

- Ой, ребята, не до вас, успеть бы до ночи все сделать. Пожалуйста, не отвлекайте.

Цветы снова на многих стендах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По соседству достраивают еще один «экологичный» стенд. Только не из цветов, а из мха. Оформитель монотонно прикрепляет пласты зеленого сфагнума к стенам и сначала не замечает нас.

- Это вы в лесу накопали? – начинаем диалог с шутки.

- В каком еще лесу? Это специальный мох, в магазине продается, - терпеливо отвечает нам женщина.

Как там без газа, Европа? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А мы бежим дальше и… утыкаемся в стенд «Газпрома». В этом году компания построила в «Экспофоруме» циклопическую видеостену, на которой будет крутиться ролик о жизни северных народов, но есть в их программе и козырь. В углу стенда лежит куча дров, собранных в вязанки, на каждой бирка - «для европейских партнеров». Такую шутку от газовой компании, думаем, объяснять не нужно.

На ПМЭФ обещают быть представители более 130 стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про политику оказался и соседний стенд наших коллег из RT. Они прикрепили на стену физиономии западных политиков, вроде как охотники вешают трофеи на стену. «15 злобных зрителей» гласит подпись инсталляции. Среди них портреты Макрона, Байдена и Зеленского.

Красота - повсюду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но куда приятнее смотреть на другие лица. Да еще в таком исполнении! Один из банков оформил стенд пятиметровыми барельефами с образами Пушкина, Гоголя и Толстого в черных очках. Видимо, это будет самый популярный фон для фото с форума. Выглядит, действительно, масштабно и эффектно!

Классика! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кипит жизнь и в павильоне регионов России. Тут каждый старается выделиться и удивить соседей. Петербург, например, показывает робота в фарфоровой лавке. Среди чашек и фигурок орудует кибернетическая рука.

Без роботов - никуда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это специальный робот, он не требует ограждения и защиты, потому что человеку он не навредит, - говорит оператор робо-руки. - Такие уже работают на производстве, проверяют качество изделий.

Чемпионский пояс Хабиба. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А на стенде Дагестана распростерлись огромные золотые крылья, а рядом – чемпионские пояса бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. На стенде Челябинской области планируют развлекать волшебными звуками электрооргана. Мы как раз застали репетицию.

- Это сэмпловый инструмент, записаны звуки настоящего органа, осталось только сыграть мелодию, - говорит органист.

Создатели стендов на форуме удивляют год за годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С юмором подошли к оформлению одного из центральных стендов ПМЭФ под названием «Душа России». Здесь можно будет увидеть скейты в виде резных наличников и максимально прочувствовать, как сейчас говорят, вайбом нашей огромной страны.

Китайский автопром не скрывают под тентами.

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