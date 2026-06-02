После обысков силовиков во Всеволожске ликвидировали секту. Фото: личная страница ВКонтакте

Работу религиозной общины под названием «Исход» (Exodus) накрыли во Всеволожском районе Ленобласти. Силовики из Центра «Э» наведались на большой участок «исходовцев» в одном из СНТ. На территории они увидели несколько коттеджей, припаркованные фургончики, а также теплицы. В домах живут адепты секты, лекторы-проповедники, администрация. Отдельное здание – для Богини, она же Лебедь, она же Матерь Мира, она же 88-летняя Валентина К., в прошлом кандидат химических наук. По данным информагентства ТАСС, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, бабуля успела облапошить не менее сотни доверчивых пенсионеров.

100 книг и 100 адептов-стариков

Поводом для обысков стали жалобы родственников бабушек и дедушек, которые несли в секту десятки тысяч рублей, тратились на всякую ерунду. Об учении «Исхода» многие узнавали в неприметном магазинчике хозтоваров, где книги Валентины выставляли на полках: «Магия любви», «Книга Будущего», «Рождение Атлантиды», «Свет», «Книга Любви», «Возвращение в Исток», «Жизнь в виртуальном мире», а также книги из серии Exodus, разделенные на много томов. Консультанты магазина раздавали визитки «Матери Мира», приглашая с головой окунуться в учение автора этих «произведений» и вступить в их общественное движение.

Фото самой Валентины-Богини-Матери-Лебедя в Сети почти нет. На публику она давно не выходила. Фото: личная страница ВКонтакте

Пытаться что-то понять в этих догмах – бессмысленно. Лебедь-мать создала какой-то адский микс из православия, йоги, философии. Хоть весь этот поток абсолютно бессвязный, но кое-что «КП-Петербург» понять удалось. Итак, ровно 5 октября 1996 года до Богини Валентины снизошла «первая диктовка» от Бога. На основе этого «подарка» женщина написала свое учение, которое называет «источником негаснущего Света, исходящего от Небесных Родителей».

- Оно дает понимание всего происходящего на планете, - уточняет автор в описании своих книг.

Некоторые из книг Валентины. Фото: личная страница ВКонтакте

Адепты общины неохотно отвечали на вопросы «КП-Петербург», скорее, пытались приобщить к учению, отправляя лекционные записи.

- Все ответы в наших книгах. Первый том по «Исходу» стоит всего 500 рублей (в Сети мы нашли экземпляры не дешевле 5000. - Прим.ред.). И вторая, и третья столько же. А вообще с 90-х написано 100 книг! – сообщил редакции один из адептов.

Владельцы книжного магазина (помощники главы секты) отказались общаться с корреспондентом и настойчиво попросили больше их не донимать. Лавка числится за ИП – женщиной, являющейся помощницей Валентины. Доход магазинчика неизвестен. Зато видно, что предпринимательница до 2023 года была учредителем турфирмы с прибылью в 83 миллиона рублей, которая к 2025 году упала до 500 тысяч рублей. В общем, дама при деньгах и продавать умеет.

Обстановка в лекторской секты. Фото: соцсети

Верили в спасение от конца света

С миру по нитке – сектанту рубаха. При обысках у «Матери Мира» нашли 10 миллионов рублей налички и пару кило драгоценных! По информации силовиков, каждый член общины сдавал в казну по 7 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, с пенсионеров требовали покупать новые курсы, лекции и книги общей стоимостью в 10-15 тысяч рублей. Фактически люди прощались со своей пенсией.

- Некоторые из них оставались работать в СНТ на участке в качестве прислуги у Валентины. Они верили, что женщина обладает знанием о способах спасения при наступлении конца света, - уточняет ТАСС. – Всю территорию секты оснастили скрытой аппаратурой, чтобы следить за подчиненными лидера.

Лекции в общине сочетают в себе медитацию, песнопения, минуты молчания и дискуссии. Фото: личная страница ВКонтакте

Но самое интересное – среди членов общины обнаружили граждан Украины, у которых родственники воюют за ВСУ. После обысков в отношении Матери Мира составили административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Не исключено, что после проверки возбудят и уголовное дело о создании НКО, которая посягает на личность и права граждан. А это до пяти лет колонии. Впрочем, по данным СМИ, в деле пока нет потерпевших: родственники обманутых пенсионеров не стали писать заявления. Но итог визита силовиков есть – работа секты остановлена. Правда, неизвестна судьба самой Валентины.

Ранее религиовед и профессор МГЛУ Роман Силантьев, который проводил экспертизу секты под Ульяновском, рассказал «КП-Петербург», что даже если ту или иную религиозную общину громят, то последователей почти не расколдовать.

- Если руководителей сект судят, то остальные члены просто ищут себе очередного царя и патриарха. Как показывает практика, эти люди продолжают жить своей жизнью, верить в заговоры и не доверять государству, - заключает Силантьев.

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