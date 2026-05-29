Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят на День России

Билеты можно быстро и удобно оформить онлайн на сайте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в праздничные дни с 12 по 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Поезд № 263 отправится из Петербурга в Москву 11 и 15 июня в 01:15. Поезд № 264 поедет из Москвы в Петербург 12 и 16 июня в 00:52, - уточнили в ОЖД.

В ОЖД добавили, что билеты можно быстро и удобно оформить онлайн на сайте. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее, так как в праздники спрос на билеты традиционно высокий и наиболее удобные места по низким ценам заканчиваются первыми.

Такие дополнительные рейсы традиционно запускают во время большинства длинных выходных из-за резко возрастающего спроса.

Ранее «КП-Петербург» писала, что поезда из Петрозаводска в Петербург задерживаются – состав загорелся на вокзале в столице Карелии. Никто не пострадал.

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