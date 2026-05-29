5,5 тысяч причин сказать спасибо энергетикам

В Санкт-Петербурге специалисты компании обеспечили электроэнергией 1 119 объектов. Фото: «Россети Ленэнерго».

По итогам I квартала 2026 года «Россети Ленэнерго» подключили к сетям 5 579 объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суммарная мощность составила 229 МВт. Среди подключённых — 147 социально значимых и бюджетных учреждений: детские сады, школы, спортивные и медицинские объекты. Это не просто цифры в отчёте, а чья-то новая возможность, уверенность в завтрашнем дне и ещё одна причина сказать спасибо тем, кто дает свет.

Цифры по регионам

В Санкт-Петербурге специалисты компании обеспечили электроэнергией 1 119 объектов. Среди них — 75 социально значимых и бюджетных учреждений, в том числе два детских сада, четыре школы, четыре спортивных и три медицинских объекта. Каждый такой объект — это новые места для детей, доступная медицина и здоровый образ жизни для горожан.

В Ленинградской области темпы ещё выше: здесь подключили 4 460 объектов, включая 72 социально значимых учреждения. Среди них — одна школа и два спортивных объекта. Для области, которая активно застраивается и развивается, это особенно важно.

Социальная миссия — в приоритете

«Современная электросетевая инфраструктура, которую мы создаем, это основное условие для развития всех секторов экономики. Компания обеспечивает необходимые мощности, неизменно уделяя приоритетное внимание подключению к электрическим сетям социально значимых объектов», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Удобно и доступно

Заявку на подключение можно подать онлайн на портале электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», а также через мобильное приложение «Россети».