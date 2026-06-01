В Петербурге обсудили экологию и городскую среду мегаполиса

Городской фестиваль экологической культуры и ландшафтного дизайна «Зелёный пеликан». Фото: РГПУ им. А. И. Герцена.

Городской фестиваль экологической культуры и ландшафтного дизайна «Зелёный пеликан» за первый день собрал более 800 жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Центральными площадками фестиваля стали Открытый кампус Герценовского университета, Воронихинский сквер и Старый сад. В течение дня здесь проходили лекции, экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы, выставки и общественные дискуссии, посвященные вопросам экологии, благоустройства и развития городской среды.

Одним из ключевых событий программы стало заседание Экспертного клуба Герценовского университета. Участники обсудили взаимное влияние городской среды и образования на человека, вовлечение жителей в долгосрочные экологические проекты, использование общественных пространств как образовательной среды, развитие экологической культуры и современные подходы к благоустройству мегаполиса.

- Зелёная повестка сегодня претерпевает трансформацию. Это не просто создание комфортных мест для прогулок — теперь она наполняется новыми смыслами: образовательной функцией, экологическим просвещением и живым общением. И фестиваль „Зелёный пеликан“ как раз показывает, как должно работать современное общественное пространство — чтобы люди не просто отдыхали, но и узнавали, учились и вместе созидали, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Участники обсудили взаимное влияние городской среды на жизнь человека. Фото: РГПУ им. А. И. Герцена.

Для гостей работали лекционные площадки факультетов биологии и химии, творческие лаборатории по акварели, керамике и ландшафтному дизайну, экологические мастер-классы, выставки и экскурсии по Старому саду и территории кампуса. Особый интерес вызвали экскурсии по зелёным насаждениям университета и практикумы на городских фермах.

- Фестиваль стал не просто праздником, а важной диалоговой площадкой, где наука, образование и городские сообщества объединились для поиска решений актуальных экологических задач, - подчеркнул ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.

Фестиваль «Зелёный пеликан» проходил при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга..