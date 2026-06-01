Пол котят пока неизвестен. Фото: Ленинградский зоопарк

В День защиты детей сотрудники Ленинградского зоопарка раскрыли секрет, который хранили почти месяц. Еще 8 мая у пары манулов Шу и Пепе родились котята. Это первые детеныши для обоих родителей и важное событие для всего зоопарка.

Шу родился у пары Свэна и Намики в 2023 году, что уже было большим достижением, ведь манулы размножаются в неволе непросто. Теперь их сын сам стал отцом сразу четверых малышей.

Новорожденные манулы в Ленинградском зоопарке Видео: Ленинградский зоопарк

Пепе приехала в Петербург из Барнаульского зоопарка в январе. Ее привезли как невесту для Шу. После длительного карантина животных познакомили в начале марта, что удачно совпало с брачным периодом манулов. Беременность у этих хищников длится около двух месяцев - именно столько прошло с марта до первых чисел мая.

Пол котят пока неизвестен. Сотрудники зоопарка стараются не беспокоить семейство, так как для Пепе это первые роды. Оба родителя ежедневно проверяют состояние малышей, но не трогают их. Сейчас детеныши находятся в логове, питаются материнским молоком и только начинают открывать глаза.

Когда малыши подрастут и начнут самостоятельно выходить из укрытия, тогда и посетители смогут больше узнать о котятах. Посетителей просят вести себя тихо у вольеров с манулами - семье сейчас нужен покой.

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