Быстрее на 30 процентов: В Пулково запустили посадку на шаттлы до Москвы по биометрии

До 8 млн пассажиров будут пользоваться в год посадкой на рейс по биометрии в Пулково. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сим-сим, зарегистрируйся: в Пулково официально запустили посадку на рейс по биометрии. Ноу-хау заработало с 1 июня, но пока доступно только на шаттлах до Москвы и обратно. Как это выглядит? Все очень просто: пассажир, который заранее согласился на обработку своих биометрических данных, подходит к специальному сканеру возле турникетов. Гаджет моментально сканирует лицо человека и пропускает того через рамки, если он не самозванец и действительно купил билет на самолет.

- Посадка на самолет будет выполняться быстрее на 30 процентов, - рассказал гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев на пресс-подходе. – В этом году ожидаем, что сервисом воспользуется порядка 4 миллионов пассажиров. Далее прогнозируем рост до 6-8 млн человек. Большому кораблю – большое плавание. Хочу поздравить всех пассажиров Пулково. Мы опять подтвердили, что являемся первым цифровым аэропортом.

Биометрию ввели для шаттлов в Пулково - посадка на рейсы стала быстрее

Чтобы пройти на рейс, нужно встать в поле зрения такого экранчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Операционный директор аэропорта Павел Кушниренко уточнил, что в будущем цифровую посадку хотят масштабировать и на другие направления, в том числе подключить к проекту больше авиакомпаний.

- Эксперимент продлится по 1 апреля 2027 года, - сообщила замглавы департамента управления продуктами Центра биометрических технологий Наталья Цай. – Проход по биометрии сейчас доступен при регистрации на рейс и посадке. Очень надеемся, что в будущем мы откажемся от паспорта и при выходе в чистую зону.

"Отдать" свои биометрические данные можно тут же в аэропорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый «биометрический» рейс из Петербурга до Москвы состоялся в ночь на 1 июня. Пассажиры, среди которых были блогеры и представители СМИ, высоко оценили новинку.

- У меня сотни рейсов в год. Наконец-то я по одному взгляду и улыбке зарегистрировался на рейс. Это очень удобно, потрясающе быстро, – сказал блогер-путешественник Артем Каширин.

- Теперь мне не нужно доставать паспорт, искать его в тяжелой большой сумке – и это прекрасно. – добавила ведущая шоу Татьяна Соловьева.

СПРАВКА «КП»

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченном банке. Точки регистрации уже доступны не только в Пулково, но и в Шереметьево. Использование цифровой биометрии полностью добровольно, бумажная регистрация никуда не денется.

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