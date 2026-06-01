Академик Запесоцкий о восстановлении в должности ректора СПбГУП: «Вузу суждена замечательная судьба»

Александр Запесоцкий нашел себе преемника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Победой академика Александра Запесоцкого закончилась судебная эпопея с приватизацией зданий Университета профсоюзов (СПбГУП). Арбитражный суд отменил обеспечительные меры на арест корпусов (Запесоцкому вменяли, что он использовал их в коммерческих целях. – Прим.ред.). В итоге академика, которого на время разбирательств отстранили, с 1 июня автоматически восстановили в должности. В интервью «КП-Петербург» он заявил, что не сомневался в таком исходе событий, но уточнил, что в скором времени все же покинет пост ректора – спустя более чем 34 года работы на месте руководителя перейдет на менее перегруженную работу. Преемник уже давно подготовлен.

- Александр Сергеевич, какова судьба врио ректора Евгения Лубашева, руководившего вузом на время судов?

- Его уже нет в вузе. Сейчас предстоит разбираться с проблемой его «наследия». За эти восемь с небольшим месяцев у нас сорван набор. Мы каждый год начинаем приемную кампанию в сентябре, отбираем по всей стране лучших из лучших. А сейчас уже многие определились, куда будут поступать, счет идет на дни, ребята несут документы в вузы. А мы вынуждены начинать ту работу, которая должна была стартовать давно. Кроме того, предпринимались попытки довести вуз до банкротства. Но у нас очень сильная команда, которая решит все задачи. По поручению Владимира Путина, Минобразования подключилось к помощи университету. Вуз был и будет профсоюзным. В октябре отметит столетие. Активно проведет набор новых студентов. Думаю, что как и в прошлые годы, к нам придет самая яркая и талантливая молодежь. Напомню, за последние 15 лет из 18 тысяч наших выпускников только 14 человек не смогли достойно трудоустроиться.

- Ваша реакция на решение Арбитражного суда?

- С момента пресловутых публикаций в некоторых СМИ у меня было чувство удивления. Никогда не представлял, что мне попытаются вменить хищения, растраты и так далее. Я же советский человек. Должность принял не ради денег. Стал ректором в 1991 году, неожиданно для себя самого, до этого оказавшись состоятельным человеком. Мы пережили многое. В частности, рухнула система профсоюзных взносов. Пришлось срочно выплачивать зарплату людям за 4 месяца. Далее мы сделали новейшие учебные программы, первыми в стране ввели платное обучение, достроили здание. Я шел помочь родному вузу, зарабатывание денег для меня вообще никогда не было главной целью в жизни. Я много уделил времени науке, занимался проблемами молодежи, культуры, стал академиком.

Благодаря этому вуз занял передовые позиции не только в стране, но и в мире, особенно в научном плане. Мы получили лучшие показатели в системе рыночной конкуренции. У нас конкурс – 80 человек на одно бюджетное место! Все средства тратили на самих студентов. Начиная с 2010 года, мы получали государственное бюджетное финансирование. Университет около 400 млн рублей собственных средств вкладывал чтобы компенсировать убытки для выполнения госзаказов и подготовить студентов с бюджетных мест, которые мы открыли, кстати, при поддержке Владимира Путина. Но закулисная конкуренция привела к тому, что нам снижали уровень финансирования госзаказов…

- Вы предполагали, что к вам будут такие громкие претензии от прокуратуры?

- Не было ни малейших оснований. Что-что, а вменить мне финансовые злоупотребления – это оригинально. Не сомневался, претензии не подтвердятся, представлял себе именно такое завершение истории.

- Что будет дальше?

- Ничего кроме новых успехов СПбГУП ждать не нужно. Хочу поблагодарить коллектив вуза за то, что он сохранил все лучшее, что было в подготовке наших студентов. Сами учащиеся за время моего отстранения тоже проявили себя достойно. Что касается меня, то мне все-таки 72 года. Я не могу уже работать ректором так, как раньше. Намерен в ближайшее время покинуть должность. К сожалению, есть проблемы со здоровьем, надо им заниматься. Есть и семья: сыну 42, супруге 36, дочери 13 лет, три внучонка. Мне нужно их внимание. Но я предприму все усилия, чтобы помочь ликвидировать пагубные последствия для университета, случившиеся неприятности.

- Кто станет вашим наследником?

- Знаю, кто меня заменит. Это очень достойная кандидатура и талантливый человек. Я знаю позицию нашего учредителя, знаю позицию ученого совета. Но называть имя с моей стороны было бы неприлично. Хочу заверить читателей «Комсомолки», почетным журналистом которой я являюсь более 30 лет, меня заменит замечательный человек, хорошо известный в сфере образования, обладающий весьма серьезными регалиями. Главное, что ему доверяют все: учредитель, педагоги, студенты. В ближайшее время состоится заседание попечительского совета вуза. Мы рассмотрим кандидатуру и, не сомневаюсь, одобрим ее единогласно. Как сказал академик Дмитрий Лихачев в 1993 году, «СПбГУП – это вуз будущего. Ему суждена замечательная судьба в XXI веке», и я счастлив, горжусь, что вот уже 40 лет причастен к его судьбе.

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