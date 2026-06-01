Более 41,6 млрд рублей направили на поддержку многодетных семей в Петербурге за семь лет

С начала 2026 года уже около 400 многодетных семей смогли решить свой жилищный вопрос. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2019 года из бюджета Петербурга на социальные выплаты многодетным семьям выделили более 41,6 миллиарда рублей. Это позволило улучшить жилищные условия для 5 855 семей. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод.

- С начала 2026 года уже около 400 многодетных семей смогли решить свой жилищный вопрос. Средний размер выплаты в 2026 году составит 8,3 миллиона рублей. Подобные меры способствуют сокращению очереди на жилье и делают его более доступным для нуждающихся семей, - пояснил Удод.

На 2026 год в бюджете Петербурга для категории «многодетные семьи» выделено 7,1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на поддержку 853 семей.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что приставы взыскали 715 миллиона рублей алиментов с петербуржцев с начала 2026 года. На 1 мая в работе у приставов находилось около 14 тысяч дел о взыскании алиментов.

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