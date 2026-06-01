Стали известны первые участники джазового фестиваля в Петербурге

С 20 по 26 июля в Петербурге состоится Третий Международный джазовый фестиваль. Фото предоставлено организатором.

С 20 по 26 июля в Петербурге состоится Третий Международный джазовый фестиваль. Художественный руководитель - народный артист России Игорь Бутман. В программе заявлено более 170 концертов, участие примут свыше 600 музыкантов из России и зарубежных стран.Фестиваль впервые прошёл в 2024 году. По данным организаторов, тогда его мероприятия посетили более 200 тысяч человек. Количество зрителей с каждым годом растёт.

Откроется и закроется фестиваль в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Бесплатные концерты на открытом воздухе запланированы в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф». В рамках фестиваля также пройдут Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

Среди участников - Квартет Игоря Бутмана, Фантине (Fantine), Валерий Сюткин, Пётр Налич, пианист Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», трубач Вадим Эйленкриг с Калининградским камерным оркестром, Сергей Мазаев с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана и другие.

Президент фестиваля Игорь Бутман выступит на фестивале. Фото предоставлено организатором.

- Санкт-Петербургский джазовый фестиваль за эти три года стал неотъемлемой частью культурной жизни города. Петербург с его богатой историей и творческой атмосферой всегда открыт к новому и вот уже более века удивительно органично принимает джаз. А у нашего фестиваля важная миссия: превращать Петербург с его белыми ночами и величественными архитектурными ансамблями в открытую джазовую сцену, доступную для каждого горожанина. И, главное, наш фестиваль объединяет разные поколения зрителей и исполнителей, даёт молодым музыкантам площадку для роста и продвижения, - отметил президент фестиваля Игорь Бутман.

На открытии представят новую совместную программу Московского джазового оркестра и Сергея Мазаева. На закрытии Игорь Бутман и актёр Сергей Степанченко покажут музыкально-литературный спектакль «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра. В основу постановки легли воспоминания Утёсова из его книги «Спасибо, сердце!» (автор сценария - историк джаза Кирилл Мошков). Прозвучат песни из репертуара звезды раннего советского джаза в новых аранжировках.

В дни фестиваля концерты пройдут также на клубных площадках. Организаторы также анонсируют мастер-классы, лекции и творческие встречи.

Фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Игоря Бутмана.