В школах Петербурга на 30 процентов выросло число жалоб на детский буллинг

По словам Митяниной, родители должны быть вовлечены в жизнь своих детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В школах Петербурга за последний год на 30 процентов увеличилось количество жалоб, связанных с конфликтами и травлей (буллингом). Особенно заметный рост наблюдается в элитных учебных заведениях, где также возросло число обращений со стороны учителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на пресс-конференции ТАСС, посвященной юридической поддержке детей.

- Недавно мальчик пришел в школу с большим ножом, чтобы разобраться с девочкой, которую посчитал своим обидчиком. Мать мальчика объяснила его поступок как выражение недовольства ситуацией, - рассказала о случае Митянина.

Она также призвала родителей уделять больше внимания общению с детьми. По словам Митяниной, это может помочь снизить уровень буллинга в школах. Родители должны быть вовлечены в жизнь своих детей, поддерживать их и помогать им справляться со сложными ситуациями.

Напомним, ранее Митянина предложила создать в школах мультибригаду специалистов для борьбы с буллингом.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max