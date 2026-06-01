Частица домашнего тепла за тысячи километров от дома

Позиненко Ирина Викторовна. Фото: АНО «Свои Люди».

Есть люди, для которых не существует «чужих» и «своих» - «своими» по умолчанию считаются все, кто нуждается в помощи. Одна из таких - Ирина Позиненко, основательница и директор АНО «Свои Люди». С началом СВО Ирина задалась благородной целью: попытаться передать бойцам на передовой не просто гуманитарную помощь, а настоящую частичку домашнего тепла, чтобы каждый из них твердо помнил и знал - и любят и ждут. О том, как появился уникальный проект «Фронтовой обед-47», об объединении сотен людей ради большой цели, об опасных поездках под прицелом беспилотников и многом другом Ирина рассказала «Комсомольской правде».

От личной истории – к общему делу

Как и все большие дела, проект Ирины начался с глубоко личной истории. Вскоре после начала СВО на фронт отправился ее сын, потом мобилизовали двух двоюродных братьев.

- Естественно, мы с супругом старались постоянно поддерживать с ними контакт, спрашивали, чем можно помочь, чего не хватает, - вспоминает Ирина. - И так в какой-то момент родилась идея собрать и передать им гуманитарную помощь - потому что мы прекрасно понимали, что несмотря на снабжение и все остальное лишней она точно не будет.

К сбору быстро подключились соседи и родственники. Люди, рассказывает наша собеседница, делились буквально всем, чем могли: от электрогенераторов до влажных салфеток. В итоге машину - фамильную «Газель» - забили посылками под завязку, и грузовой короб и салон. И даже так места не хватило: пришлось одалживать у знакомых багажник на крышу чтобы разместить на нем маскировочные сети.

- Все это мы повезли в Херсонский полевой госпиталь, где у меня как раз лечился сын, - продолжает наша собеседница. - А там, когда я его увидела... знаете, он и так у нас подтянутый и жилистый, а тут вообще похудел так, что словами не описать. Да, конечно, больничное питание не особо калорийное, да и стресса нашим ребятам, мягко говоря, хватает. Но все же я подумала - может, можно как-то с этим помочь?

Вернувшись домой, Ирина начала штудировать интернет и вскоре наткнулась на сублимированное питание - это когда из продуктов полностью удаляют влагу, сохраняя при этом их вкус и все полезные вещества. Сублимированную смесь можно приготовить из чего угодно - даже в домашних условиях - а потом просто развести водой и получить готовый горячий обед или питательный ужин. Так и родился проект «Фронтовой обед-47».

В собственном доме Ирина с мужем с нуля наладили полноценное производство. Акцент помимо насыщенности, пользы и вкуса решили сделать на натуральности: благо, под рукой был собственный огород. Довольно быстро об их инициативе узнали друзья и соседи - и проект превратился в коллективный.

- Люди приносили продукты со своих огородов, делились буквально всем, чем только можно: кто-то передавал морковь, кто-то картофель, кто-то свеклу и чеснок, кто-то - зелень и фрукты, - рассказывает героиня. - Все это мы нарезали, готовили блюда, сушили, упаковывали.

Из Ленобласти с любовью

Работать приходилось чуть ли не нон-стопом: спать, вспоминает Ирина, ложились в два-три часа ночи, а вскоре ей и вовсе пришлось уволиться с основной работы чтобы все успевать. Благо, круг помощи постоянно расширялся, а неравнодушных людей, объединенных общей благородной целью, становилось все больше. В какой-то момент нашей героине удалось найти меценатов - семью предпринимателей, которые охотно включились в проект и стали поставлять ребятам на фронте энергетические батончики из натуральных сухофруктов.

- Конечно, все это непросто, и объем работы у нас огромный, - признается Ирина. - Но мы всегда были уверены в том, что тут даже не столько в самом питании смысл, сколько в том, чтобы ребята там, на передовой, ощутили немного домашнего тепла. Чтобы им привозить не просто еду, а еду, приготовленную дома, заботливыми руками, как у их мам и бабушек. И вместе с ней передать вот эту частичку дома, чтобы они всегда помнили и чувствовали, что их любят и ждут.

Все приготовленное Ирина и ее муж сами развозят по адресатам. Каждое путешествие, признается наша героиня - как дорога в неизвестность. Никогда не знаешь наперед, с какими рисками придется столкнуться.

- У нас же ничего нет - ни РЭБов никаких, ни другой защиты, - рассказывает она. - Так что полагаться приходится на опыт и заранее простроенные маршруты.

В предыдущей поездке, продолжает наша собеседница, они с супругом останавливались в Старобельске, в ЛНР. Ночевали в машине, утром уехали - а буквально на следующую ночь рядом с тем местом ВСУ ударили дронами по педагогическому колледжу. В другой раз пришлось прятаться под растущим у дороги деревом от украинской «Бабы-яги» - выручил детектор дронов, подаренный ребятами с фронта.

- Я до сих пор помню, как мы стояли под деревом, а детектор буквально разрывался от тревожных сигналов, - делится воспоминаниями Ирина. - То есть, где-то совсем рядом беспилотник пролетал, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы оператор нас заметил. А пока мы прятались, неожиданно увидели по другую сторону дороги белого аиста - он спокойно шел прямо на нас, а потом взлетел прямо над нашей машиной. Я теперь думаю, что это наш ангел-хранитель пришел нас уберечь.

«Пока мы нужны - будем помогать»

Конечно, говорит наша героиня, ездить по прифронтовым дорогам страшно: и она и супруг - обычные люди, без военного опыта и специальной подготовки. Но и деваться некуда - ведь там, на передовой, ждут те, кому нужна помощь.

- У нас случилась однажды просто невероятная история, - вспоминает Ирина. - Ко мне обратился мужчина из Гатчины, рассказал о том, что поддерживает связь с нашими ребятами, которые находятся за Железным портом - это такое село в Херсонской области. И к ним никто никогда не ездит - слишком далеко и опасно. Так что мы с мужем решили это дело исправить и привезли им наши гостинцы. Вы бы знали, как они нас встретили! Даже обед в нашу честь устроили у себя в блиндаже. Теперь они наши подопечные - мы стараемся их регулярно навещать, а они всегда нас ждут.

Проект Ирины получил поддержку и на региональном уровне: выиграл грант губернатора Ленинградской области. На эти деньги удалось создать полноценный пищевой цех - закупить оборудование, вакууматоры, дегидраторы, морозильные камеры. Сегодня о «Фронтовом обеде 47» и АНО «Свои люди», под эгидой которого он проходит, знает вся страна: несколько раз, рассказывает наша героиня, они получали посылки для фронта даже с крайнего севера! А есть и те, кто понемногу перенимает их опыт в других регионах и открывает собственные производства.

- Конечно, больше всего хочется, чтобы все это наконец закончилось, и наши ребята вернулись домой, - признается наша героиня. - Но пока в нас есть потребность, будем, конечно, наш проект развивать и расширять, делиться опытом со всеми желающими и привлекать новых людей. Ну и, конечно, поддерживать наших ребят на передовой – чтобы никто из них не чувствовал себя забытым и брошенным.