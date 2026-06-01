Западный корпус Русского музея отреставрируют в Петербурге за 376 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Петербурге отреставрируют западного корпуса Русского музея. На эти работы будет выделено 376,8 миллиона рублей. Об этом стало известно на официальном сайте госзакупок. Здание по адресу Инженерная улица, 2–4, литера А является объектом культурного наследия федерального значения. Также здание входит в ансамбль Михайловского дворца.
- Заказчиком проекта выступает «Государственный Русский музей». Прием заявок на участие в открытом электронном конкурсе продолжается до 17 июня, а итоги конкурса планируется объявить 22 июня, - сказано в карточке госзакупок.
Работы начнутся после получения разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и должны быть завершены не позднее 30 ноября 2028 года.
Напомним, ранее внешний облик обновленного крематория на Шафировском согласовали в Петербурге.
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