На ремонт и реставрацию Музея Суворова в Петербурге потратят около 311 млн рублей

Музей Суворова отреставрируют в Петербурге. Фото: suvorovmuseum.ru

Мемориальный музей А. В. Суворова в Петербурге планируют отреставрировать. На эти цели выделят 311 миллионов рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок. Заказчик работ - СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей А. В. Суворова». Заявки на выполнение работ будут приниматься до 19 июня, а поставщика ремонтных работ планируется определить 24 июня.

- Максимальная цена контракта составляет 310 992 583 рубля. Финансирование будет распределено на несколько лет: 20 млн рублей планируется выделить в 2026 году, 160 миллионов рублей - в 2027 году, оставшаяся сумма около 131 миллионов рублей - в 2028 году, - сказано в карточке госзакупки.

Напомним, ранее западный корпус Русского музея отреставрируют в Петербурге за 376 млн рублей. Работы начнутся после получения разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и должны быть завершены не позднее 30 ноября 2028 года.

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