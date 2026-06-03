Появился макет автобусного парка в Каменке. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Проект нового парка на 400 автобусов показали на ПМЭФ-2026. Напомним, он может появиться уже в ближайшие годы в производственной зоне «Каменка» (на пересечении с Горским шоссе). На стенде Санкт-Петербурга впервые представили концепцию нового парка. 400 автобусов будут обслуживать северные районы города, в которых сейчас все достаточно напряженно с точки зрения транспорта.

- Более половины подвижного состава будет работать на компримированном газе. Это новая экологическая технология, которую активно внедряют в Северной столице последние несколько лет, - рассказали «КП-Петербург» в проектном бюро «Луч».

Пока что в северных районах Петербурга напряженно с общественным транспортом. Парк исправит это. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, в парке планируют внедрить систему позиционирования, которая позволит оптимизировать процессы внутри парка, чтобы сократить время простоев и четче управлять самим парком.

- Представляете парковку на 400 автобусов? Водитель машины тратит уйму времени утром, чтобы найти свой автобус и уехать на нем на маршрут. Система автоматически будет знать, где находится машина. Более того, парковка предусматривается таким образом, чтобы она стояла по направлению движения в зависимости от своего маршрута. При этом увязывается логистика внутренних перемещений и обслуживания: мойка, слесарные работы и прочее – они полностью регламентируются и каждая единица техники подъезжает к тому посту, где она обслуживается в определенный момент времени, что, безусловно, позволит сократить простои и повысить выпуск машин на линию, - добавили авторы проекта.

Стройка начнется только после 2026 года. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Проектирование планируют завершить к концу 2026 года. К этому же времени бюро готовится пройти Госэкспертизу и получить все разрешения по проекту, а уже после этого начнутся строительные работы.

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