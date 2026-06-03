Орнитологи провели фотофиксацию и осмотр птенцов сапсанов на крыше Уралсиба

Специалисты-орнитологи на крыше Банка Уралсиб провели фотофиксацию и плановый осмотр птенцов сапсана. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Специалисты-орнитологи на крыше Банка Уралсиб провели фотофиксацию и плановый осмотр птенцов сапсана, появившихся на свет 22 и 23 мая.

Птенцам сейчас чуть больше недели. Они заметно подросли, активно набирают вес и начинают осваивать гнездовую площадку, все чаще перемещаясь по ней самостоятельно.

Во время осмотра ветеринарный врач уделил особое внимание самому маленькому птенцу. В области глаза были обнаружены загрязнения, которые специалисты аккуратно удалили. Состояние птицы не вызывало опасений, здоровью птенца ничего не угрожало.

Во время осмотра ветеринарный врач уделил особое внимание самому маленькому птенцу. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

В ходе обследования орнитолог также изучил остатки добычи, которую взрослые сапсаны приносят потомству. Среди наиболее интересных находок – перья большого пестрого дятла, вальдшнепа и коростеля. Эти наблюдения позволяют больше узнать о рационе соколов и особенностях их жизни в городской среде.

Очередной важный этап в жизни птенцов – кольцевание. Его специалисты проведут на следующей неделе.

Сапсаны гнездятся на здании банка уже более 20 лет и регулярно выводят здесь потомство. Онлайн-наблюдение за сапсанами на крыше банка ведется с 2019 года.

Следить за жизнью соколиной семьи и наблюдать за взрослением птенцов можно в сообществе банка Уралсиб во ВКонтакте.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

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