Петербуржцы жалуются на неприятный запах на юго-западе города с утра 3 июня

Неприятный запах почувствовали жители юго-запада Петербурга утром 3 июня. Фото: скриншот accuweather.com

Неприятный запах беспокоит жителей Петербурга с утра среды, 3 июня. Горожане пишут об этом в районных группах в соцсетях. В частности, жалуются жители Балтийской Жемчужины, в том числе читатели «КП-Петербург», и других кварталов на юго-западе Северной столицы. Сервис AccuWeather в полдень фиксировал состояние качества воздуха как «плохое». По данным портала, в городе порывы ветра достигают 10 метров в секунду, а температура воздуха поднялась до +20 градусов.

- Загрязнение чувствуется людьми с повышенной чувствительностью. Если у вас возникнет затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице, - советует сервис.

Официальной информации от Роспотребнадзора по поводу замеров качества воздуха пока не поступало. По данным источника «КП-Петербург», мониторинг на загрязнение атмосферного воздуха осуществил Комитет по природопользованию. Никаких серьезных аномалий не выявлено.

Напомним, ранним утром 3 июня беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть и Петербург. В 47 регионе сбили 59 БПЛА, незначительно повреждены четыре частных жилых дома, но пострадавших нет. В Петербурге атаке подверглись объекты инфраструктуры в трех районах: Кронштадтском, Кировском и Красносельском. По информации губернатора Александра Беглова, идет ликвидация последствий (в том числе тушение пожара, дымку от которого было видно в черте города). Пострадали несколько человек, но погибших нет. Все силы и средства Петербурга привели в повышенную готовность.

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