Несколько объектов повреждены. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 3 июня беспилотники ударили по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько объектов повреждены. Пострадали несколько человек, погибших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- Сейчас на месте работают оперативный штаб и экстренные службы. Силы приведены в повышенную готовность, - заявил глава города в своих соцсетях.

Горожане массово получили смс-предупреждения об угрозе БПЛА на территории города ранним утром. В сообщении от РСЧС также говорилось о возможных перебоях с мобильным интернетом.

В Ленинградской области угрозу беспилотников объявили в 2:47. Первые три дрона сбили через час. К шести утра их число выросло до 30, а к семи достигло полусотни. В 8:20 предупреждение сняли, уничтожив в итоге 59 БПЛА.

Из-за атаки аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Около 40 рейсов задержаны более чем на два часа, еще примерно десять бортов ушли на запасные аэродромы.

Мобильный интернет работает с перебоями. Открываются только сервисы из «белых списков»: мессенджеры, карты города, приложения крупных банков и некоторые СМИ. Впрочем, многие горожане жалуются, что не могут зайти даже в них.

Обновление от 09:00: К половине девятого утра угрозу беспилотной опасности отменили, сразу следом за Ленобластью. Все ограничения воздушного пространства сняты, Пулково возвращается к работе.

Обновление от 16:00: Александр Беглов уточнил, что среди людей пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, другие последствия ударов ликвидированы.

- Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие, - добавил губернатор.

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