«Комсомолка» и «Фабрика наград» вручат памятные призы простым героям города

Главное условие участия в Героях Комсомолки, не возраст и статус - а реальные дела! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медиагруппа «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» совместно с «Фабрикой наград» объявляет о старте нового социального проекта. Отныне один раз в месяц журналисты будут выбирать трех простых тружеников, чьи поступки или работа приятно удивили читателей, и вручать им именные памятные награды.

Это могут быть новости о самоотверженных врачах и медсестрах, строителях, сдающих сложные объекты, сотрудниках зоопарка, спасающих животных, дворниках, которые чистят двор даже в страшный ливень, народных умельцах, создающих уют во дворах и подъездах. Важное отличие конкурса в том, что героями становятся исключительно рядовые сотрудники, а не главы подразделений, не чиновники и не бизнесмены. Это люди, которых читатели видят каждый день, но редко говорят им спасибо.

Получить награду в конкурсе смогут люди серебряного возраста с активной жизненной позицией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Троих представителей общественности, отмеченных редакцией, ждет памятная награда от «Фабрики наград» как знак народного признания, а также авторский материал на сайте «Комсомольской правды в СПб» с рассказом о герое и его деле, приглашение в редакцию.

- «Фабрика наград» всегда поддерживала идею значимости каждого человека. Памятная наградная табличка для врача или строителя - это не сувенир, а артефакт, который останется на его рабочем месте и будет вдохновлять коллег. Мы рады, что можем сделать награды доступными и душевными», - отмечает коммерческий директор «Фабрики наград» Денис Ивонин.

Стать Героем комсомолки сможет простой уличный художник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приглашает читателей поделиться историями о достойных простых работниках с пометкой «Герой «Комсомолки» на электронную почту: geroi.komsomolki@phkp.ru