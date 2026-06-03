В Петербурге не выявили загрязнение воздуха после атаки БПЛА

Смольный не зафиксировал превышение концентрации вредных веществ в воздухе 3 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге все в порядке с воздухом. Такой вывод сделали инспекторы Комитета по природопользованию, которые с утра 3 июня делали соответствующие замеры. Никаких вредных аномалий не выявили.

- По состоянию на 15:00, по данным автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, превышений по измеряемым компонентам не зафиксировали, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе профильного комитета.

Напомним, утром 3 июня случился прилет БПЛА в три района Северной столицы: Кронштадтский, Кировский и Красносельский. Их жители сообщали о большом столбе дыма в небе, а потом жаловались на неприятный запах. К 16:00 последствия ударов по объектам инфраструктуры ликвидировали, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, во время атаки дронов ВСУ пострадали четыре человека. Их состояние стабильно.

- Им оказали необходимую помощь. Оперштаб продолжает работу и координирует деятельность служб города, а также взаимодействие между ведомствами, - сказал градоначальник.

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