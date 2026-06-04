Смольный подписал соглашение о намерениях по реконструкции «Крестов»

Смольный и "Кресты" на полях ПМЭФ-26 договорились о реализации отеля и ресторанов на территории бывшего СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 июня на ПМЭФ-2026 Смольный подписал соглашение о намерениях между городом и ООО «КВС-Арсенальная» при реализации амбициозного инвестиционного проекта - приспособления бывшей одиночной тюрьмы «Кресты» для современного использования. Документ подписали вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и гендиректор ООО «КВС-Арсенальная» Сергей Ярошенко в присутствии губернатора Александра Беглова.

Напомним, в 2023 году на ПМЭФ город заключил соглашение о намерениях по преобразованию бывшего СИЗО с ДОМ. РФ. В феврале 2025-го «Кресты» выкупила группа компаний «КВС» и обязалась приспособить комплекс к с темным прошлым для современного использования. Новый собственник хочет сделать в бывших «одиночках» - отель, а в других исторических корпусах - рестораны, кафе и прочее. Всего, кстати, будет 280 гостиничных номеров в двух отелях на территории комплекса, сообщили «КП-Петербург» в КВС.

- Мы подписали важное соглашение. Этот проект - знаковый для города, - отметил Александр Беглов. - Мы дадим новую жизнь уникальному историческому месту в центре и сформируем новый культурный кластер. Петербуржцы получат новую точку туристской географии.

Кроме того, инвестор выполнит проектирование и строительство подземного пешеходного перехода и причала «Кресты» для обеспечения доступа горожан и туристов к общественному кластеру с воды и формирования нового водного туристического маршрута города.

– Проект приспособления «Крестов» реализуется по поручению Владимира Путина. Сегодня мы, выполняя поручение президента, делаем следующий очень важный шаг, призванный дать новую жизнь этому уникальному месту в центре Северной столицы, - добавил вице-губернатор Николай Линченко.

А ЧТО ЕЩЕ?

Также было подписано соглашения о намерениях между Петербургом и ООО «Специализированный застройщик «КВС-Невский», а также ООО «Невское наследие» о приспособлении комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» и бумажной фабрики Варгуниных под современное использование. Оба комплекса являются объектами культурного наследия регионального значения.

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