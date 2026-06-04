Генпрокуроры России и Вьетнама на ПМЭФ-2026 подписали обновленную программу сотрудничества

Александр Гуцан вновь встретился со своим коллегой с Нгуен Хюи Тиеном. Фото: Генпрокуратура России

На полях ПМЭФ-2026 Генпрокуроры России и Вьетнама договорились о сотрудничестве и укреплении двусторонних контактов на 2026–2028 годы. В ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном Александр Гуцан отметил, что российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки на протяжении уже более 76 лет.

- Особо отмечу конструктивность и поступательность взаимодействия прокуратур обеих стран, – подчеркнул Генпрокурор России. – Мы успешно реализовали четыре программы сотрудничества.

Глава российского надзорного ведомства высоко оценил эффективность данного формата и предложил по итогам встречи подписать пятую Программу сотрудничества, которая придаст новый импульс совместной работе: «В ней впервые запланированы мероприятия на уровне региональных и военных прокуратур по самым актуальным направлениям надзорной деятельности».

Александр Гуцан отдельно обратил внимание, что предусмотренный в документе раздел о сотрудничестве в научно-образовательной сфере включает взаимное обучение по программам повышения квалификации.

- Предлагаю также продолжить практику проведения выездных лекций для прокурорских работников России и Вьетнама по интересующим наши стороны вопросам, – сказал Генпрокурор России. – Пользуясь случаем, приглашаю руководство Университета прокуратуры Вьетнама в июле посетить Москву для обсуждения дальнейшего партнерства в указанной сфере.

Переговоры завершились подписанием сторонами обновленной Программы сотрудничества.

СПРАВКА «КП»

Первая встреча Александра Гуцана с Нгуен Хюи Тиеном состоялась в октябре прошлого года в Ханое в рамках мероприятий торжественной церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности. Тогда стороны договорились продолжить расширять горизонты практического сотрудничества на ключевых направлениях в целях обеспечения верховенства закона и соблюдения прав граждан.