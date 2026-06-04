«Важно не истерить дома из-за ЕГЭ»: Юлия Барановская призналась, что переживает из-за экзаменов дочери

Юлия Барановская призналась, что переживает из-за ЕГЭ дочери Яны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Сессия «Большая семья - большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» на Петербургском международном экономическом форуме началась с неожиданного признания. Телеведущая Юлия Барановская, ставшая одним из спикеров мероприятия, сразу извинилась перед аудиторией за волнение и объяснила его семейными обстоятельствами. Оказалось, что в этот день ее старшая дочь Яна сдает ЕГЭ по русскому языку. Девушке 18 лет, она оканчивает школу. Яна - дочь Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина. Всего телеведущая воспитывает троих детей.

После сессии в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» Барановская призналась, что сама переживает за дочь гораздо сильнее, чем показывает на публике.

- Я могу посоветовать родителям выпускников - иметь спокойствие внутри себя, а не создавать истерику дома по поводу экзаменов. Это очень важно. Потому что ребенок приходит домой за поддержкой и за ощущением того, что даже если он не сдаст этот экзамен, его из дома никто не выгонит. Но родители дома зачастую устраивают такую истеричную обстановку, что ребенок идет на экзамен, как будто он в последний путь отправился, - сообщила Юлия Барановская «КП-Петербург».

Телеведущая отметила, что старается не демонстрировать дочери собственное волнение.

- Я правда переживаю. Дочь об этом не знает. Она узнает уже после экзамена. В данный момент она мой «спич» не услышит, - добавила она.

По словам Барановской, за все годы учебы она ни разу не проверяла у дочери уроки, однако подготовка к ЕГЭ заставляет нервничать даже самых спокойных родителей.

- Когда я побывала на родительском собрании, посвященном ЕГЭ, я подумала, что этот стресс не берет даже меня, - призналась телеведущая со сцены форума.

По словам Барановской, Яна уже выбрала профессию и направление для поступления. Но пока это останется тайной для публики.

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