«У них нет доступа в соцсети»: Анна Хилькевич честно рассказала о своих страхах в воспитании троих дочерей

Анна Хилькевич поделилась переживаниями по поводу воспитания детей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анна Хилькевич откровенно рассказала о воспитании детей в условиях постоянного внимания публики. Многодетная мама и актриса поделилась об обратной стороне популярности во время сессии «Большая семья - большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках ПМЭФ-2026.

Звезда сериала «Универ» воспитывает троих дочерей. Старшей, Арианне, уже 15 лет. Девочка с раннего возраста появлялась в социальных сетях своей знаменитой мамы, поэтому вопрос о том, как дети относятся к публичности, оказался одним из самых обсуждаемых на сессии. Хилькевич призналась, она часто задумывается о том, как дочери будут воспринимать опубликованные о них материалы спустя годы.

- Боюсь, честно, что, возможно, когда-нибудь ребенок найдет какое-то видео, которое ему не понравится. Но родиться у публичного человека - это интересно. Не каждому такое удалось. Это испытание на самом деле, - рассказала Анна Хилькевич.

По словам актрисы, она старается уважать личные границы детей и никогда не заставляет их участвовать в съемках против их желания.

- Я как-то подошла к своей старшей дочери и спросила, как она относится к тому, что ее снимают. Она сказала: «Мне нормально, мама. Ты только меня сильно не мучай со съемками. Когда я хочу, тогда я буду сниматься». Я уважаю ее личное пространство, ее границы. Я не заставляю. Я до сих пор боюсь, что им не понравится какое-то видео спустя годы, - сообщила Хилькевич.

При этом знаменитость уверена, что у взросления в публичной семье есть не только минусы, но и преимущества. По мнению актрисы, такие дети с раннего возраста учатся общаться с разными людьми, сталкиваются с разнообразием мнений и видят больше возможностей для развития. Однако вместе с популярностью приходит и негативное внимание со стороны пользователей интернета.

- Конечно, в публичности есть и обратная сторона. Это хейт. И я, как мама, переживаю об этом уже сейчас. Поэтому у моих детей нет доступа в соцсети, - призналась она.

Звезда уверена, что родителям важно заранее разговаривать с детьми о критике и негативе в интернете, чтобы в будущем они были готовы к любой реакции окружающих и не воспринимали чужие слова слишком близко к сердцу.

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