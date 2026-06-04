Федор Конюхов мечтает подарить правнуку чистый Тихий океан. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федор Конюхов посетил ПМЭФ-2026 и рассказал о своих планах отправиться спасать Тихий океан от пластика. Легендарный путешественник начал выступление с того, что поделился личным – у него родился правнук.

- У меня четыре внука и две внучки. И вот, есть один правнук, Федя-младший. Я хочу, чтобы когда он вырастет, мы убрали беду в Тихом океане – представьте, там есть целый остров или даже континент из пластика, которые сгоняет туда течением. И я поеду туда в августе, буду добираться около месяца, а потом еще три месяца уйдет на исследование. Изучу, как с этим пластиком бороться, как он разлагается, как его собирают.

Кроме того, Конюхов сказал, что микропластик недавно нашли даже в Антарктиде.

- Сейчас ученые на полярных станциях в том числе занимаются этим вопросом: биологи, зоологи, ботаники. В Антарктиде сейчас потепление, уже травка растет небольшая.

Ранее «КП-Петербург» писала, что на ПМЭФ-2026 представили древо бесчисленных путешествий Федора Конюхова. Рассматривать его можно долго!

Древо путешествий Конюхова с полей ПМЭФ-26. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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