«В США обсуждение семьи стало токсичным»: Американская журналистка Кэндис Оуэнс смело выступила на ПМЭФ-26

Кэндис Оуэнс выступила на ПМЭФ-2026 и рассказала, как в США относятся к теме материнства. Фото: Росконгресс

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что в США обсуждение материнства и выбора в пользу семьи стало токсичным. По ее мнению, семья должна оставаться в центре государственной политики. Об этом блогер рассказала на сессии «Большая семья - большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Это первый визит Оуэнс в Россию: с ее слов, он оказался удачным. Теперь Оуэнс планирует посетить Москву еще раз. Кэндис пришла на форум в Петербурге вместе с семьей и сразу подчеркнула, что участие в дискуссии о демографии для нее не абстрактная тема, а личный опыт. В своем выступлении журналистка обратила внимание на то, что в американском обществе, по ее мнению, слишком долго транслировалась идея выбора между карьерой и семьей. Также государство не помогает многодетным так, как это делают в России.

- Вы либо поднимаетесь по корпоративной лестнице и достигаете успеха, либо остаетесь дома и воспитываете детей. И это создало огромное давление, особенно на женщин. Это стало токсичным нарративом, - заявила Оуэнс. - Для меня семья и дети - это самое большое событие в жизни. Это полностью меняет человека и его цель. Ты начинаешь понимать, ради чего ты живешь.

Оуэнс также отметила, что представления об успехе у мужчин и женщин сильно различаются.

- Когда вы спрашиваете, кто самый успешный человек в мире, чаще всего называют Илона Маска или Джеффа Безоса. Это мужчины, которые построили империи. Но когда тот же вопрос задают о женщинах, то ответы другие, чаще называют медийные фигуры, но не финансовых лидеров, - сказала она.

Оуэнс подчеркнула, что государственная политика должна поддерживать семьи, а не противопоставлять их профессиональной реализации.

Ранее на ПМЭФ-2026 известный актер боевиков Стивен Сигал порассуждал, как примирить Запад с Россией и пожурил Голливуд за неоднозначные стандарты качества.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max