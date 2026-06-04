«Это моя мечта»: Стивен Сигал нашел способ, как сдружить Запад с Россией

Стивен Сигал хочет, чтобы Запад и России помирились. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вопросы сотрудничества культуры США и России обсудили на ПМЭФ-2026. Среди спикеров – гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, народный артист России Николай Цискаридзе и актер Стивен Сигал. Последний пожурил Голливуд за падения планки качества кино и выразил мнение, что у Запада и России есть прекрасная возможность помириться благодаря искусству.

- Я всегда верил, что музыка и кино – очень серьезная сила, которая может объединять людей. Да, всегда будут страны и организации, которые имеют противоположные мнения. Сейчас в Америке сложилась ситуация, когда Голливуд пошел на поводу всех этих разных групп (меньшинств*), с которыми я категорически не согласен. Помню как-то раз мне пришло уведомление сверху, что в кино обязательно должны быть люди разной сексуальной ориентации*. И если не включить их в список ролей, то произведение не сможет быть представлено на разных фестивалях, например, том же «Оскаре».

По словам Сигала, качество картин в Голливуде упало за последние пять-шесть лет.

- Все из-за этих политических дилемм, которые захватывают кинопроизводство. У меня есть мечта – чтобы вместо одной мафии, контролирующей все фильмы, существовали группы людей, представляющие мир.

* - В России запрещено и признано экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ»

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