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Общество4 июня 2026 16:38

В Петербурге упростили порядок установки шлагбаумов во дворах

В Петербурге заработал новый регламент по установке шлагбаумов во дворах
Маргарита СУРИНА
Нововведение поможет защитить дворы от хаотичной парковки.

Нововведение поможет защитить дворы от хаотичной парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 4 июня в Петербурге ввели упрощенный порядок установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов. Решение принял Комитет имущественных отношений.

- Жителям больше не потребуется преодолевать сложные бюрократические процедуры для установки ограничительных устройств. Это стало ответом на многочисленные просьбы горожан, - рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий. Нововведение поможет защитить дворы от хаотичной парковки и сделает городскую среду более комфортной.

Ранее стихийная парковка во дворах создавала проблемы для уборки территорий, проезда спецтехники и работы охранных служб. Теперь жители могут самостоятельно решать вопросы безопасности и благоустройства своих дворов.

Напомним, ранее стало известно, что масштабный складской комплекс появится в Красногвардейском районе Петербурга.

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