Новым куратором КГИОП назначили вице-губернатора Петербурга Николая Линченко

Николай Линченко будет курировать КГИОП. Фото: https://max.ru/linchenko_spb

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко будет курировать Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Соответствующее распоряжение губернатора Александра Беглова вышло на официальном сайте комитета.

- С 9 июня 2026 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры будет курировать вице-губернатор Николай Линченко, - сказано в распоряжении.

Ранее этот комитет возглавлял вице-губернатор Владимир Омельницкий, назначенный Бегловым в 2025 году. Теперь Линченко возьмет на себя руководство этим направлением работы. Детали изменений в обязанностях и планах работы комитета пока не раскрываются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что владелец Михайловской дачи выставил охрану возле памятника архитектуры. Перед этим расторгли договор с арендатором, который так и не начал реставрацию.

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