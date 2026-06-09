Сильный дождь накрыл Петербург. Фото: https://t.me/Megapolisonline

9 июня на Петербург обрушился мощный ливень с градом и сильный ветер. Раскатистый гром был слышен во всех районах Северной столицы, а в Невском районе били грозы и яркие молнии. Дождь шел недолго – всего 20 минут, но этого хватило, чтобы значительно подтопить некоторые районы города на Неве. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Колпинском, Курортном, Фрунзенском, Невском, Московском, Пушкинском, Приморском и Красногвардейском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Согласно данным, в Колпинском районе выпало 21,07 мм осадков, при этом рекордный показатель составил 20,38 мм за 20 минут. В Курортном районе - 20,48 мм осадков, из них 19,85 мм за 20 минут. В других районах также выпали значительные осадки, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Ливень обрушился к вечеру 9 июня. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Специалисты также напомнили, что при сильных дождях объем стока может превышать возможности канализации, что приводит к временным скоплениям воды на улицах. Однако в большинстве случаев система водоотведения справляется с ними быстро.

Тем не менее, если вода остается на улицах длительное время, горожан просят сообщать об этом по телефонам 004 или 576-14-83 (звонки принимаются круглосуточно).

Для оперативного реагирования на проблемы в зоне ответственности «Водоканала» в городе круглосуточно дежурят бригады предприятия. Особое внимание уделяется территориям возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупных перекрестков.

Напомним, ранее крупный град и сильный ливень обрушились на Ленобласть к вечеру 9 июня.

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