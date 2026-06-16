Татьяна Буланова: Мне кажется, я уже скуф, но внимание молодежи мне приятно

Буланова призналась, что не против экспериментов в творчестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Буланова не сидит в танке. Пока одни артисты ее поколения ворчат про молодежь, она спокойно выходит к зумерам и говорит с ними на одном языке. Хотя на фестивале Stereoleto в Северной столице певица призналась «КП-Петербург», что считает себя... скуфом.

– Честно, для меня это загадка, почему на меня ходят молодые. Приятная, но загадка! Мне кажется, я уже такой скуф.

Но тут же находит объяснение: искренность и мелодичность до сих пор работают. А внутри, признается Татьяна, ей все еще 25 лет.

– Я очень люблю клубную музыку. Когда в двухтысячных она вышла в массы, я прямо кайфовала, – рассказала певица.

Артистка поделилась, что не против попробовать новые жанры. Например, Татьяна рассматривает для совместных треков диджеев или рэперов:

– С удовольствием записала бы с ними фит. Хочется что-то прямо молодежное, – поделилась Буланова.

Параллельно певица готовит новый материал. Среди авторов – известный композитор Костя Костомаров, работавший с Григорием Лепсом и Нино Рокс. Его песню Буланова уже записала и осталась довольна качеством.

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