Местоположение девочек до сих пор неизвестно. Фото: vk.ru/wall-118811047_18105

Две маленькие девочки загадочно пропали в Петрозаводске. Подружки исчезли около пяти вечера 15 июня в микрорайоне Ключевая. С тех пор местоположение семилетней Валерии Гостевой и 11-летней Ксении Жилтяной неизвестно. Встревоженные родители девочек обратились в полицию Республики Карелия.

Приметы и ориентировки пропавших девочек

В день пропажи на семилетней Лере была надета кепка с ушками, желтая футболка, а при себе девочка таскала белую сумку.

11-летняя Ксюша была в светло-синей джинсовой кепке с розовым козырьком и надписью «sport», черной кофте, светло-голубых джинсах и с желтой сумкой с белым ремнем.

Фото ориентировки девочек: Валерия и Ксения. Фото: vk.ru/wall-118811047_18105

Последний раз их видели

Последний раз Валерию и Ксению видели 15 июня с 20:00 до 21:00 на карьере в микрорайоне Ключевая, в компании других подростков разных возрастов.

- Если у вас есть информация о местонахождении Валерии Гостевой и Ксении Жилтяну, сообщите об этом в полицию по следующим телефонам: +7 911 402-49-26 и 8 921 455-28-85, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Карелия.

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