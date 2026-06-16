Завершены поиски двух пропавших девочек 7 и 11 лет в Карелии

Местоположение девочек было неизвестно с 15 июня. Фото: vk.ru/wall-118811047_18105

В Карелии завершены поиски двух маленьких девочек, которые пропали 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике. Несовершеннолетних искали в Петрозаводске в микрорайоне Ключевая. 7-летняя Виктория и 11-летняя Оксана (имя изменено. - Прим.ред.) - сестры, с15 июня с пяти часов о них не было ничего известно. Обеспокоенные родители обратились в полицию, правоохранительные органы Карелии сразу подключились к поиску. Помогали искать девочек и волонтеры.

Известно было, что в день пропажи Лера была одета в кепку с ушками, желтую футболку, а при себе имела белую сумку. 11-летняя Ксюша ушла из дома в джинсовой кепке с розовым козырьком, черной кофте голубых джинсах и желтой сумкой.

Вечером 16 июня объявили о завершении поисков. Дети найдены живыми.

- Криминальной составляющей в их исчезновении нет, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Карелия.

Оказалось, что для девочек не впервой убегать из дома.

- Они периодически бродяжничают. На прошлой неделе такой же инцидент был, - уточнил источник «КП-Петербург».

Проверку по факту обнаружения детей организовал СУ СКР по республике Карелия.

- В настоящее время несовершеннолетние найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С ними проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются законные представители и иные лица, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.