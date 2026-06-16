Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2026 9:36

Смольный выделил 30 млн рублей на поддержку петербургского отделения Союза писателей России

Петербург предоставит субсидии для отделения Союза писателей России
Маргарита СУРИНА
Меры направлены на популяризацию произведений местных писателей.

Меры направлены на популяризацию произведений местных писателей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смольный выделил 30 миллионов рублей на поддержку петербургского отделения Союза писателей России. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, согласно которому в 2026 году город выделит субсидию Санкт-Петербургскому отделению Союза писателей России.

- Выделенные средства будут направлены на поддержку уставной деятельности организации. Среди основных целей: создание, издание и печать книг, реализация литературных проектов, обеспечение работы административного аппарата; текущий ремонт имущества, находящегося в оперативном управлении Союза, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Меры направлены на популяризацию произведений местных писателей, организации творческого процесса и продвижению чтения как элемента культурного досуга.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более 800 млрд рублей принес туризм в экономику Петербурга в 2025 году.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max