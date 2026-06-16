Смольный выделил 30 млн рублей на поддержку петербургского отделения Союза писателей России

Меры направлены на популяризацию произведений местных писателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смольный выделил 30 миллионов рублей на поддержку петербургского отделения Союза писателей России. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, согласно которому в 2026 году город выделит субсидию Санкт-Петербургскому отделению Союза писателей России.

- Выделенные средства будут направлены на поддержку уставной деятельности организации. Среди основных целей: создание, издание и печать книг, реализация литературных проектов, обеспечение работы административного аппарата; текущий ремонт имущества, находящегося в оперативном управлении Союза, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Меры направлены на популяризацию произведений местных писателей, организации творческого процесса и продвижению чтения как элемента культурного досуга.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более 800 млрд рублей принес туризм в экономику Петербурга в 2025 году.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max