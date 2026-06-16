Контролеры автобусов Петербурга будут проверять льготы пассажиров через MAX

На приобретение и установку программного обеспечения выделят около 2,3 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге контролеры автобусов начнут использовать мобильные терминалы для проверки льгот пассажиров. Это нововведение позволит ускорить процесс проверки и сделать его более удобным как для контролеров, так и для пассажиров. Об этом стало известно на сайте госзакупок. Для проверки льгот контролеры будут сканировать QR-коды через мессенджер MAX, чтобы быстро и точно проверить право пассажира на льготный проезд.

- На приобретение и установку программного обеспечения будет выделено около 2,3 миллиона рублей. Контракт с поставщиком заключен на один год. В рамках соглашения исполнитель обязан предоставить «Пассажиравтотрансу» доступ к ПО на Flash-накопителе, - сказано в документации.

Ожидается, что внедрение мобильных терминалов для проверки льгот будет иметь ряд преимуществ.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Смольный выделил 30 млн рублей на поддержку петербургского отделения Союза писателей России.

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