Эмир Кустурица планирует снять фильмы по Распутину, Достоевскому и Водолазкину

Эмир Кустурица снимет трилогию по книгам русских писателей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять трилогию на основе произведений российской литературы. Об этом режиссер рассказал корреспонденту «КП-Петербург» на полях ПМЭФ-2026.

- Я начинаю первую часть трилогии, буду снимать фильм в Сербии на сербском языке на основе романа Валентина Распутина «Последний срок», моя версия будет называться «Один день моей жизни», - сказал Кустурица. – Затем будет Достоевский – «Преступление и наказание», а потом «Лавр» Водолазкина.

Рассуждая о том, что общего у сербского и российского кинематографа, Кустурица отметил, что сейчас российское кино ближе к мировому.

- Но я не знаю, что это значит, - сказал режиссер. - Я бы хотел видеть интеграцию с Тарковским и Михалковым, но этих фильмов уже…

А вот русская литература – лучшая в мире, считает Эмир Кустурица. Режиссер признался в любви Достоевскому.

- В России лучшие писатели в мире. Они синтезировали лучшую идею жизни, функции человека, показали, какой он есть. У вас человек хочет гармонизировать себя, - сказал он. - Я бы посоветовал почитать «Герой нашего времени». Но мой любимый писатель - Федор Михайлович (Достоевский). Он писал не только о том, как человек может высоко улететь в духовном смысле, он делал хроники души. Он показал, что душа связана со всем миром.

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