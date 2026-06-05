«Путин и Лавров меня многому научили»: Стивен Сигал рассказал на ПМЭФ-26 о своей миссии по установлению мира

Стивен Сигал признался, что многому научился у Владимира Путина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал рассказал на ПМЭФ-2026 о своем новом документальном фильме, посвященном глобальным конфликтам и реальной геополитической ситуации вокруг России и Украины. Закрытый показ картины «Обратный отсчет» (англ. The Final Countdown) прошел в Москве весной этого года.

Люди должны знать правду

Это уже вторая документалка от известного американского режиссера. Первая - «Во имя справедливости» - была посвящена событиям в Донбассе и вышла в 2024 году. Почему Сигала так цепляет эта тема?

- Мой отец был на 100% русский, бабушка с дедушкой жили на Дальнем Востоке. Не могу сказать, что я сам вырос в русской культуре, но она всегда казалась мне потрясающей, - признался наполовину русский Сигал. - И вот, какая часть истории меня очень впечатлила: во второй мировой войне (рамках Великой Отечественной войны) Россия потеряла около 27 миллионов человек, Америка – несоизмеримо меньше, она присоединилась к войне, когда та уже почти завершилась, и нацисты были побеждены. При этом американский президент может встать и сказать: «Это мы выиграли войну, это мы дали им под зад!». И вот, изучая этот вопрос, я начал понимать русскую душу – она безграничная и непобедима. Те, кто жили здесь, сражались в войну, это особенные люди! И вот сейчас – снова угроза в сторону России. Мой новый фильм о том, что на самом деле происходит в Украине.

Стивен Сигал наполовину русский, но признается, что думает он на японском - в Стране восходящего солнца он прожил много лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам американца, в иностранных СМИ все перевирается. А люди, которые не были в Украине и не разбираются в истории, во все это верят.

- Во время своих визитов в Украину я начал понимать, что людей обманывают. В руках магнатов есть пресса, которая за деньги пишет, что угодно, кроме правды. Поэтому надо фильтровать все, что говорят в СМИ, и стараться самостоятельно понять реальную ситуацию. И своим фильмом я хотел показать, что там на самом деле происходит, - объяснил режиссер. – Я уверен, что украинцы и россияне не хотели воевать между собой. Я считаю, что ЦРУ начали эту войну, воспользовавшись своим влиянием. Они спустили этот спусковой крючок войны, стремясь ослабить Россию. А потом вовлекли в этот процесс все НАТО и начали давать военных инструкторов, оружие, в том числе нелегальное, поддерживая тем самым нацизм и буквально заставляя Украину воевать.

«За нами Россия. Отступать некуда»

Своей миссией сейчас Сигал считает просвещение людей и их объединение, выстраивание диалога. С 2018 года Стивен занимает должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей (ранее, в 2016 году, американец получил паспорт гражданина РФ. – Прим.ред.).

- Многие об этом не знают, но Россия была одним из лидеров в основании дипломатических институтов. И для меня большая честь быть знакомым с таким человеком как Сергей Лавров, главой МИД России. Я знаком и с президентом Владимиром Путиным, которого я считаю величайшим мировым лидером. И я очень многому научился у этих людей и продолжаю у них учиться, - говорит Сигал. – Моя роль в дипломатии – это как раз выявить правду и остановить возможность Третьей мировой войны (фильм «Обратный отсчет», собственно, о том, что эта война скоро наступит, если человечество не одумается. – Прим.ред.). Сейчас такая угроза есть, но за нами Россия, отступать некуда. У русских есть вера, что главное в жизни - это любовь, религия, культура, люди, земля и воздух, которым мы дышим. Воздух Родины – вот, что самое главное.

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