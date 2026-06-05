«Добились только медийного эффекта»: Владимир Путин прокомментировал удары БПЛА по Петербургу в первый день ПМЭФ

Путин рассказал на ПМЭФ-26, что удар БПЛА пришелся по Угольной гавани. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум. Более 40 иностранных делегаций прибыло в Северную столицу, чтобы представить свои проекты. Вместе с этим на Петербург и Ленобласть обрушилась крупная атака вражеских дронов. ПВО сбило около 60 украинских беспилотников, а петербуржцы заметили большой черный дым в небе, повисший над городом на Неве. Как сообщил президент России Владимир Путин, удар БПЛА пришелся по Угольной гавани.

- Это создало «медийный эффект и определенный шум», но не привело к решающему результату, - рассказал Путин во время своего выступления на ПМЭФ-2026.

3 июня в Петербурге украинские дроны атаковали три района – Кронштадтский, Красносельский и Кировский. Пострадали четверо человек, а также инфраструктура. К слову, последствия ударов оперативно ликвидировали.

- Если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное общество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение и, прежде всего, в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление, - подытожил Владимир Путин.

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