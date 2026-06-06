Финны ограничили полеты на юго-востоке страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финляндия ограничила полеты гражданского авиатранспорта на юго-востоке страны. Это решение было принято силами Минобороны Суоми во время ночных атак беспилотников ВСУ по Петербургу и Ленобласти. Как пишет издание Yle, в ведомстве уточнили, что финнам «не угрожает военная опасность, но меры предосторожности необходимы.

- В Минобороны не комментируют, связана ли зона ограничения с ударами дронов по Петербургу ранним утром, - отмечают в издании. – Зоны ограничения в Финляндии обычно устанавливают, чтобы улучшить ситуационную осведомленность Сил обороны, а также для безопасного перехвата дронов, которые могли сбиться с курса.

Вот. например, данные "Флайтрадара" на шесть утра 6 июня. Фото: скриншот flightradar24.com

Интересно еще вот что: согласно порталу flightradar24.com, ночью во время атаки БПЛА по Петербургу и Ленобласти чистое небо было не только над этими двумя регионами России, но и над Эстонией и Латвией. Ранее власти недружественных стран отрицали, что их небо ВСУ используют для направления боевых беспилотников на Россию. Впрочем, тогда это не объясняет, почему в Латвии и Эстонии временами вводят воздушную угрозу из-за атак БПЛА по Петербургу – там даже ранее падали несколько дронов.

Ранее Владимир Путин, комментируя прилеты БПЛА по городу в первый день ПМЭФ-2026 заявил, что украинцы добились только медийного эффекта.

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