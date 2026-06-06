Опасность БПЛА отменили в Петербурге и Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Петербург и Ленобласть пережили атаку беспилотников утром 6 июня. В городе отменили угрозу прилета украинских БПЛА. Об этом сообщается в официальном канале Смольного в MAX «Оповещение населения Санкт-Петербурга». Аэропорт Пулково вернулся к отправке и приему рейсов, а Кронштадт открыли для въезда и выезда после временных ограничений из-за прилетов БПЛА.

Кроме того, опасность в воздушном пространстве отменили и в Ленобласти. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе сбили 144 украинских боевых дрона. К счастью, разрушения зданий и объектов инфраструктуры незначительные.

- В ряде районов 47-го региона упали обломки беспилотников, - подтвердил губернатор Ленобласти. – Осколки дронов посекли фасады домов и стекла. Пострадавших от атак среди людей нет.

Кроме того, в Ломоносовским районе на объекте Минобороны произошел пожар, подтвердил Дрозденко. Там создали оперштаб, чтобы контролировать процесс тушения и координацию спецслужб. Жителей домов в районе поселка Большая Ижора, которые живут недалеко от ЧП, временно эвакуируют.

- Надеюсь, что в течение нескольких часов все вернутся в свои дома. Прошу отнеситесь к этому с пониманием. Ситуация под контролем, - добавил Дрозденко.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max