Рыба-крокодил: Гигантского сома размером с человека поймали в Волхове

Двухметровый сом весом около 50 килограммов. Фото: соцсети героев публикации

Чудо-сома выловили в реке Волхов и… отпустили обратно. Рыба-то была гигантская! Двухметровый сом весом около 50 килограммов. Уловом похвастались рыбаки Алексей Кухарь и Филипп Векшин в своих соцсетях.

Кухарь – рыбак с 20-летним стажем. Чего он только не повидал на своем веку, даже чуть не сгинул в Финском заливе во время шторма, но гигантская рыба все-таки смогла его удивить и вызвать детский восторг. Вместе со своим напарником Филиппом он вышел на Волхов из спортивного интереса. Никто не ожидал, что спустя всего час заклюет, да еще и попадется такой бриллиант в водном мире!

- Не рыба - крокодил. Причем наш сом нас так не хило потаскал - типа экскурсию провел по своим любимым местам, - делится впечатлениями Алексей.

Сома доставали долго и аккуратно, чтобы не навредить. В конце и вовсе пришлось вытаскивать его на лодку за губу. Спортсмены-рыбаки решили сохранить жизнь чудо-рыбе. Сфотографировавшись на берегу, трофей торжественно вернули «домой». Кто знает, может, теперь исполнится хотя бы по одному их самому заветному желанию?

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